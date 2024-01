Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit Zuschlägen

Zum Handelsende erhöhte sich der SDAX im XETRA-Handel um 1,18 Prozent auf 13 750,74 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 111,806 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,847 Prozent stärker bei 13 705,36 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 590,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 13 680,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 781,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 2,74 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 799,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.10.2023, lag der SDAX noch bei 12 331,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 222,21 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 0,510 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des SDAX steht derzeit bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 8,73 Prozent auf 21,92 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 6,25 Prozent auf 6,08 EUR), MorphoSys (+ 6,23 Prozent auf 34,93 EUR), Grand City Properties (+ 5,55 Prozent auf 8,94 EUR) und SÜSS MicroTec SE (+ 4,13 Prozent auf 31,50 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,39 Prozent auf 19,76 EUR), adesso SE (-2,41 Prozent auf 97,00 EUR), Energiekontor (-2,06 Prozent auf 76,20 EUR), pbb (-1,96 Prozent auf 5,75 EUR) und ADTRAN (-1,56 Prozent auf 6,92 USD).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aufweisen. 1 557 321 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von TRATON mit 11,130 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

