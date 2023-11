Freundlicher Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Zuschlägen

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,66 Prozent fester bei 7 370,28 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,348 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 321,72 Punkten, nach 7 321,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 385,39 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 304,89 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 7 608,08 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.08.2023, den Wert von 7 666,27 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.11.2022, bei 7 186,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 fiel der Index bereits um 2,43 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 047,06 Punkten. Bei 7 206,82 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Melrose Industries (+ 4,13 Prozent auf 4,86 GBP), Next (+ 4,01 Prozent auf 71,60 GBP), Airtel Africa (+ 3,72 Prozent auf 1,18 GBP), Marks Spencer (+ 3,41 Prozent auf 2,24 GBP) und Centrica (+ 3,37 Prozent auf 1,63 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil GSK (-2,35 Prozent auf 14,23 GBP), Croda International (-1,94 Prozent auf 42,93 GBP), IMI (-1,91 Prozent auf 14,37 GBP), Endeavour Mining (-1,53 Prozent auf 16,74 GBP) und Standard Chartered (-1,46 Prozent auf 6,21 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 16 463 119 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 mit 204,161 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die NatWest Group-Aktie hat mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at