Freundlicher Handel in Moskau: RTS bewegt sich am Freitagmittag im Plus

Um 12:00 Uhr tendiert der RTS im MICEX-Handel 0,90 Prozent höher bei 1 066,08 Punkten. Die RTS-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 7,654 Mrd. Euro. Zuvor ging der RTS 0,474 Prozent höher bei 1 061,55 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 056,54 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des RTS betrug 1 068,18 Punkte, das Tagestief hingegen 1 060,42 Zähler.

RTS-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der RTS bislang ein Plus von 2,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.09.2023, wies der RTS einen Wert von 1 002,54 Punkten auf. Der RTS lag vor drei Monaten, am 20.07.2023, bei 1 016,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, verzeichnete der RTS einen Wert von 1 041,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 10,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des RTS bereits bei 1 091,91 Punkten. Bei 900,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im RTS

Zu den Top-Aktien im RTS zählen derzeit Norilsk Nickel JSC (+ 2,50 Prozent auf 17 208,00 RUB), JSFC Sistema (+ 1,27 Prozent auf 17,65 RUB), LSR (+ 1,10 Prozent auf 735,80 RUB), RusHydro (Federal Hydro) (+ 0,66 Prozent auf 0,87 RUB) und Unipro (ex EON Russia) (+ 0,04 Prozent auf 2,32 RUB). Unter den schwächsten RTS-Aktien befinden sich hingegen SOLLERS (-3,27 Prozent auf 1 005,00 RUB), TMK (-2,19 Prozent auf 227,40 RUB), Surgutneftegas (-1,99 Prozent auf 32,24 RUB), Polymetal (-1,92 Prozent auf 560,80 RUB) und Phosagro (-1,72 Prozent auf 6 780,00 RUB).

RTS-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im RTS weist die VTB Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via MICEX 36 076 520 000 Aktien gehandelt. Die Yandex-Aktie hat im RTS mit 6,479 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der RTS-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,81 zu Buche schlagen. Die Gazprom PJSC-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 49,45 Prozent, die höchste im Index.

