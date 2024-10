Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite klettert mittags

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 18:01 Uhr um 0,48 Prozent stärker bei 18 363,91 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,588 Prozent auf 18 384,15 Punkte an der Kurstafel, nach 18 276,65 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 18 310,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 410,45 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,502 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 074,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 342,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13 139,87 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 24,37 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 671,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 477,57 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Pegasystems (+ 11,56 Prozent auf 77,79 USD), Align Technology (+ 7,38 Prozent auf 222,99 USD), Pool (+ 5,81 Prozent auf 371,05 USD), FreightCar America (+ 5,34 Prozent auf 13,41 USD) und Donegal Group A (+ 5,30 Prozent auf 15,31 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Textron (-6,38 Prozent auf 81,33 USD), Schnitzer Steel Industries (-5,65 Prozent auf 15,70 USD), Southside Bancshares (-4,83 Prozent auf 31,94 USD), Methode Electronics (-4,07 Prozent auf 9,66 USD) und Covenant Transport (-3,96 Prozent auf 49,50 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 463 292 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,326 Bio. Euro.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie mit 0,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at