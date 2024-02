Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite steigt zum Ende des Freitagshandels

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Schlussendlich ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,74 Prozent aufwärts auf 15 628,95 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,270 Prozent höher bei 15 403,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 361,64 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 15 664,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 366,78 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 02.01.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 14 765,94 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.11.2023, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 13 294,19 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 02.02.2023, den Wert von 12 200,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 5,84 Prozent. Bei 15 664,21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Deckers Outdoor (+ 14,13 Prozent auf 882,06 USD), Trinity Biotech (+ 11,13 Prozent auf 0,62 USD), Ebix (+ 8,84 Prozent auf 2,34 USD), Amazon (+ 7,87 Prozent auf 171,81 USD) und Powell Industries (+ 5,96 Prozent auf 122,91 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Exponent (-12,83 Prozent auf 78,39 USD), Cutera (-5,84 Prozent auf 2,58 USD), CSG Systems International (-5,28 Prozent auf 48,06 USD), Shore Bancshares (-4,78 Prozent auf 11,56 USD) und Geron (-4,69 Prozent auf 1,83 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Aktuell weist die Amazon-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 27 712 788 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 2,715 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die SIGA Technologies-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Die CRESUD-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 41,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

