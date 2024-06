Freundlicher Handel in Zürich: Börsianer lassen SPI am Mittag steigen

Am Mittwoch wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,31 Prozent stärker bei 16 080,84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,104 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,045 Prozent höher bei 16 038,86 Punkten in den Handel, nach 16 031,70 Punkten am Vortag.

Bei 16 083,43 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 16 025,72 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,142 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 677,05 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, bei 15 342,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, bewegte sich der SPI bei 14 918,81 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,37 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Perrot Duval SA (+ 63,35 Prozent auf 57,50 CHF), Molecular Partners (+ 13,97 Prozent auf 5,10 CHF), Curatis (+ 6,92 Prozent auf 6,80 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 3,64 Prozent auf 9,97 CHF) und Relief Therapeutics (+ 2,50 Prozent auf 1,23 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Spexis (-27,18 Prozent auf 0,05 CHF), Evolva (-6,94 Prozent auf 0,91 CHF), Peach Property Group (-4,91 Prozent auf 8,14 CHF), Villars SA (-4,69 Prozent auf 610,00 CHF) und HOCHDORF (-4,62 Prozent auf 7,44 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 30 250 411 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 255,003 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die Talenthouse-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at