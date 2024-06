Freundlicher Handel in Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Plus

Am Mittwoch erhöht sich der SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,89 Prozent auf 1 966,17 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,618 Prozent fester bei 1 960,83 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 948,79 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 971,45 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 1 959,54 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,019 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, wurde der SLI auf 1 847,91 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2024, stand der SLI bei 1 866,09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 780,75 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11,49 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 1 971,45 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,72 Prozent auf 264,60 CHF), VAT (+ 1,92 Prozent auf 482,80 CHF), Novartis (+ 1,49 Prozent auf 94,11 CHF), Richemont (+ 1,46 Prozent auf 145,85 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,42 Prozent auf 49,83 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swatch (I) (-1,01 Prozent auf 191,95 CHF), Temenos (-0,53 Prozent auf 56,80 CHF), Lonza (-0,30 Prozent auf 490,80 CHF), Sandoz (-0,29 Prozent auf 31,01 CHF) und ams (+ 0,07 Prozent auf 1,41 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 376 058 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 255,574 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Mit 5,79 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at