Freundlicher Handel in Zürich: SLI schlussendlich im Plus

Am Freitag legte der SLI via SIX zum Handelsschluss um 0,39 Prozent auf 2 007,69 Punkte zu. Zuvor ging der SLI 0,280 Prozent tiefer bei 1 994,29 Punkten in den Handel, nach 1 999,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 009,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 993,70 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,76 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 23.07.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 981,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, notierte der SLI bei 1 961,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 722,32 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 13,85 Prozent nach oben. Bei 2 009,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 1,68 Prozent auf 117,85 CHF), Sonova (+ 1,46 Prozent auf 298,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,31 Prozent auf 262,10 CHF), Julius Bär (+ 1,12 Prozent auf 50,34 CHF) und Geberit (+ 1,06 Prozent auf 533,60 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Lonza (-0,89 Prozent auf 559,40 CHF), Sandoz (-0,45 Prozent auf 37,54 CHF), Logitech (-0,43 Prozent auf 77,94 CHF), VAT (-0,09 Prozent auf 435,50 CHF) und Novartis (+ 0,00 Prozent auf 100,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 5 745 143 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,856 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,28 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at