Freundlicher Handel in Zürich: SMI notiert am Dienstagnachmittag im Plus

Am Dienstag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,58 Prozent höher bei 12 285,36 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,421 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,229 Prozent auf 12 242,90 Punkte an der Kurstafel, nach 12 214,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 12 288,72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 205,57 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 993,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 260,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, notierte der SMI bei 11 317,74 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,98 Prozent aufwärts. 12 434,03 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 11 064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 1,90 Prozent auf 268,70 CHF), Geberit (+ 1,63 Prozent auf 560,40 CHF), Richemont (+ 1,31 Prozent auf 135,15 CHF), Logitech (+ 1,30 Prozent auf 79,22 CHF) und Holcim (+ 1,30 Prozent auf 82,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Roche (-0,18 Prozent auf 284,90 CHF), Sonova (-0,15 Prozent auf 266,30 CHF), Alcon (+ 0,02 Prozent auf 82,98 CHF), UBS (+ 0,19 Prozent auf 26,75 CHF) und Novartis (+ 0,20 Prozent auf 98,27 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 412 983 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 237,303 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

