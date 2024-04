Freundlicher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Mittwochmittag

Am Mittwoch notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,46 Prozent höher bei 14 930,62 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,919 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,070 Prozent auf 14 872,81 Punkte an der Kurstafel, nach 14 862,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 930,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 848,41 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der SPI bereits um 1,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, betrug der SPI-Kurs 15 328,51 Punkte. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, bei 14 523,78 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 17.04.2023, bei 14 844,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 2,48 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 15 480,85 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 9,09 Prozent auf 0,06 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,87 Prozent auf 7,75 CHF), Klingelnberg (+ 4,80 Prozent auf 17,45 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 4,27 Prozent auf 61,00 CHF) und V-Zug (+ 3,51 Prozent auf 59,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Idorsia (-18,88 Prozent auf 1,74 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-4,84 Prozent auf 0,59 CHF), GAM (-2,80 Prozent auf 0,24 CHF), Relief Therapeutics (-2,38 Prozent auf 1,23 CHF) und Addex Therapeutics (-2,00 Prozent auf 0,17 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 54 871 114 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 250,117 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

