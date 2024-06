Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt zum Start zu

Anleger in Zürich schicken den SPI am Morgen erneut ins Plus.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,30 Prozent höher bei 15 990,00 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,092 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,246 Prozent auf 15 981,15 Punkte an der Kurstafel, nach 15 941,95 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 15 981,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 15 993,80 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 0,222 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 28.05.2024, einen Stand von 15 844,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.03.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 442,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, erreichte der SPI einen Wert von 14 728,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,75 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Zählern erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Santhera Pharmaceuticals (+ 2,62 Prozent auf 9,00 CHF), Flughafen Zürich (+ 1,87 Prozent auf 201,40 CHF), Meyer Burger (+ 1,87 Prozent auf 0,01 CHF), Implenia (+ 1,70 Prozent auf 32,90 CHF) und IVF HARTMANN (+ 1,57 Prozent auf 129,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen SHL Telemedicine (-2,11 Prozent auf 4,65 CHF), Addex Therapeutics (-1,67 Prozent auf 0,06 CHF), Idorsia (-1,46 Prozent auf 2,02 CHF), Klingelnberg (-1,39 Prozent auf 17,75 CHF) und Molecular Partners (-1,10 Prozent auf 6,30 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 43 404 118 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 248,265 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Adecco SA lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,14 Prozent.

