Freundlicher Handel in Zürich: SPI notiert im Plus

Der SPI verzeichnet am fünften Tag der Woche Kursanstiege.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,39 Prozent höher bei 14 173,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,880 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,127 Prozent fester bei 14 137,09 Punkten in den Handel, nach 14 119,10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 14 173,93 Punkte, das Tagestief hingegen 14 103,54 Zähler.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,44 Prozent abwärts. Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 06.09.2023, den Wert von 14 425,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.07.2023, wurde der SPI mit 14 482,25 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2022, betrug der SPI-Kurs 13 317,33 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 0,923 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Arundel (+ 42,20 Prozent auf 0,25 CHF), Kinarus (+ 25,00 Prozent auf 0,00 CHF), ONE swiss bank (+ 8,13 Prozent auf 2,66 CHF), Sandoz (+ 4,77 Prozent auf 25,51 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,51 Prozent auf 5,02 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Talenthouse (-57,14 Prozent auf 0,00 CHF), Achiko (-16,67 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-14,29 Prozent auf 0,06 CHF), Addex Therapeutics (-12,23 Prozent auf 0,06 CHF) und Evolva (-9,57 Prozent auf 2,55 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 7 091 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 276,300 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Varia US Properties-Aktie zu erwarten.

