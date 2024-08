Freundlicher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag fester

Der SPI notiert am Mittwochnachmittag im Plus.

Am Mittwoch klettert der SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,53 Prozent auf 16 402,95 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,214 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,165 Prozent auf 16 344,03 Punkte an der Kurstafel, nach 16 317,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 16 434,86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 327,82 Zählern.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,104 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, erreichte der SPI einen Wert von 16 246,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 844,47 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 538,68 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 12,58 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 16 484,31 Punkte. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 22,19 Prozent auf 0,09 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 5,80 Prozent auf 26,45 CHF), Evolva (+ 4,42 Prozent auf 0,90 CHF), Ypsomed (+ 4,27 Prozent auf 403,00 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 4,04 Prozent auf 46,40 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil HOCHDORF (-74,72 Prozent auf 0,45 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-10,67 Prozent auf 0,27 CHF), Curatis (-8,20 Prozent auf 5,60 CHF), Stadler Rail (-4,89 Prozent auf 26,25 CHF) und DocMorris (-3,93 Prozent auf 37,62 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Im SPI ist die Addex Therapeutics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 655 720 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 259,668 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Titel

In diesem Jahr weist die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

