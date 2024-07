Freundlicher Handel in Zürich: SPI schließt mit Gewinnen

Am Montagabend zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Am Montag tendierte der SPI via SIX letztendlich 0,28 Prozent fester bei 16 058,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,083 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,127 Prozent auf 15 993,31 Punkte an der Kurstafel, nach 16 013,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 984,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 134,51 Zählern.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, bei 16 263,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2024, wies der SPI einen Wert von 15 224,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wies der SPI einen Stand von 14 377,80 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 10,21 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 16 309,66 Punkte. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ObsEva (+ 9 900,00 Prozent auf 0,00 USD), AIRESIS (+ 46,83 Prozent auf 0,37 CHF), Arundel (+ 23,53 Prozent auf 0,21 CHF), Curatis (+ 9,84 Prozent auf 6,70 CHF) und Peach Property Group (+ 6,34 Prozent auf 7,71 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Spexis (-39,73 Prozent auf 0,07 CHF), GAM (-5,08 Prozent auf 0,22 CHF), lastminutecom (-4,35 Prozent auf 19,80 CHF), Private Equity (-3,96 Prozent auf 72,80 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-3,13 Prozent auf 24,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 907 348 Aktien gehandelt. Mit 245,773 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,90 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Adecco SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at