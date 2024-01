Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Am Donnerstag tendierte der SPI via SIX letztendlich 0,31 Prozent stärker bei 14 568,83 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 1,979 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,406 Prozent leichter bei 14 464,83 Punkten, nach 14 523,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 602,57 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 464,83 Punkten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der SPI bereits um 0,506 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, wies der SPI einen Stand von 14 601,03 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, lag der SPI noch bei 13 970,71 Punkten. Der SPI notierte noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, bei 14 591,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gab der Index bereits um 0,007 Prozent nach. Bei 14 743,38 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Spexis (+ 15,83 Prozent auf 0,15 CHF), Richemont (+ 10,39 Prozent auf 116,35 CHF), CI Com SA (+ 9,80 Prozent auf 1,68 CHF), Meyer Burger (+ 9,56 Prozent auf 0,10 CHF) und ONE swiss bank (+ 7,80 Prozent auf 3,04 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Kinarus (-14,29 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-13,09 Prozent auf 0,03 CHF), COLTENE (-9,16 Prozent auf 60,50 CHF), GAM (-4,81 Prozent auf 0,39 CHF) und Orascom Development (-4,47 Prozent auf 4,70 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 65 165 149 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,436 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Implenia-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,78 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at