Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Kursplus

Am Mittwoch geht es im SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,24 Prozent auf 15 776,83 Punkte aufwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,941 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 15 762,46 Zählern und damit 0,148 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (15 739,11 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 777,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 762,46 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,536 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 087,40 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 15.02.2024, bei 14 770,96 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.05.2023, bei 15 269,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,28 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 777,36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 4,73 Prozent auf 1,55 CHF), BACHEM (+ 3,93 Prozent auf 86,05 CHF), GAM (+ 3,85 Prozent auf 0,28 CHF), Edisun Power Europe (+ 2,59 Prozent auf 99,00 CHF) und Calida (+ 2,15 Prozent auf 30,85 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Leclanche (Leclanché SA) (-4,67 Prozent auf 0,57 CHF), Kudelski (-2,76 Prozent auf 1,41 CHF), Meyer Burger (-1,82 Prozent auf 0,01 CHF), Peach Property Group (-1,71 Prozent auf 10,32 CHF) und Idorsia (-1,51 Prozent auf 2,22 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 14 958 375 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 247,488 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Mit 7,02 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at