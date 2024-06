Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start mit Zuschlägen

Beim SPI lassen sich am Morgen erneut Gewinne beobachten.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,04 Prozent fester bei 16 038,05 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,104 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,045 Prozent auf 16 038,86 Punkte an der Kurstafel, nach 16 031,70 Punkten am Vortag.

Bei 16 036,12 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 16 038,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,408 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 15 677,05 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 342,63 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 12.06.2023, einen Wert von 14 918,81 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,08 Prozent zu. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Addex Therapeutics (+ 8,78 Prozent auf 0,06 CHF), Molecular Partners (+ 3,24 Prozent auf 4,62 CHF), Santhera Pharmaceuticals (+ 2,70 Prozent auf 9,88 CHF), DOTTIKON ES (+ 1,76 Prozent auf 260,00 CHF) und APG SGA (+ 1,49 Prozent auf 204,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Evolva (-7,14 Prozent auf 0,91 CHF), Lonza (-2,06 Prozent auf 484,90 CHF), Warteck Invest (-1,51 Prozent auf 1 630,00 CHF), Burckhardt Compression (-1,32 Prozent auf 599,00 CHF) und INTERROLL (-1,29 Prozent auf 2 670,00 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 6 383 834 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 255,003 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Adecco SA-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

