Freundlicher Handel in Zürich: Zum Start Pluszeichen im SPI

Der SPI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.

Im SPI geht es im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,31 Prozent aufwärts auf 15 113,70 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,869 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,233 Prozent auf 15 101,82 Punkte an der Kurstafel, nach 15 066,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Donnerstag bei 15 113,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 101,82 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verlor der SPI bereits um 0,333 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 02.04.2024, einen Stand von 15 267,17 Punkten auf. Der SPI wies vor drei Monaten, am 02.02.2024, einen Wert von 14 676,63 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 02.05.2023, den Stand von 15 049,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,73 Prozent nach oben. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 480,85 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit HOCHDORF (+ 46,40 Prozent auf 7,32 CHF), Idorsia (+ 6,46 Prozent auf 1,93 CHF), Meyer Burger (+ 3,48 Prozent auf 0,01 CHF), Julius Bär (+ 3,41 Prozent auf 51,30 CHF) und Addex Therapeutics (+ 3,28 Prozent auf 0,06 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen ObsEva (-34,38 Prozent auf 0,00 CHF), Curatis (-16,06 Prozent auf 10,91 CHF), Evolva (-10,89 Prozent auf 0,90 CHF), CI Com SA (-8,40 Prozent auf 1,20 CHF) und Kudelski (-3,15 Prozent auf 1,39 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 11 713 650 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 241,079 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Mit 7,68 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

