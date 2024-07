Freundlicher Handel: NASDAQ Composite legt zu

Der NASDAQ Composite notiert heute im Plus.

Um 18:00 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,32 Prozent auf 17 397,23 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,059 Prozent auf 17 352,64 Punkte an der Kurstafel, nach 17 342,41 Punkten am Vortag.

Bei 17 437,07 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 17 033,96 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,94 Prozent. Vor einem Monat, am 25.06.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17 717,65 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 25.04.2024, bei 15 611,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.07.2023, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 14 144,56 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 17,82 Prozent. Bei 18 671,07 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Sangamo Therapeutics (+ 19,39 Prozent auf 0,67 USD), Pegasystems (+ 12,45 Prozent auf 68,71 USD), Forward Air (+ 10,75 Prozent auf 28,02 USD), NetScout Systems (+ 10,25 Prozent auf 20,12 USD) und Pool (+ 9,07 Prozent auf 356,85 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-13,17 Prozent auf 3,00 USD), LKQ (-12,48 Prozent auf 38,93 USD), FormFactor (-8,40 Prozent auf 52,14 USD), Dixie Group (-7,28 Prozent auf 0,62 USD) und Align Technology (-5,70 Prozent auf 230,84 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 51 264 028 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,185 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

