Freundlicher Handel: RTS bewegt sich am Montagnachmittag im Plus

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Moskau zuversichtlich.

Am Montag verbucht der RTS um 15:00 Uhr via MICEX ein Plus in Höhe von 0,63 Prozent auf 1 100,61 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 7,560 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,215 Prozent auf 1 091,39 Punkte an der Kurstafel, nach 1 093,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1 101,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 091,26 Punkten verzeichnete.

RTS auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 06.10.2023, wurde der RTS auf 987,14 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, lag der RTS-Kurs bei 1 015,74 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Der RTS bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2022, bei 1 094,30 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 14,28 Prozent. Das Jahreshoch des RTS liegt derzeit bei 1 107,08 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 900,08 Punkten.

Heutige Tops und Flops im RTS

Die Gewinner-Aktien im RTS sind aktuell Bashneft (+ 2,34 Prozent auf 2 074,50 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 2,28 Prozent auf 57,62 RUB), Novolipetsk Steel (+ 2,16 Prozent auf 198,40 RUB), Bashneft Pref (+ 1,89 Prozent auf 1 593,50 RUB) und Surgutneftegas (+ 1,73 Prozent auf 32,33 RUB). Die schwächsten RTS-Aktien sind hingegen Norilsk Nickel JSC (-1,50 Prozent auf 17 630,00 RUB), Federal Grid (-1,15 Prozent auf 0,13 RUB), Acron (-0,79 Prozent auf 18 820,00 RUB), Magnitogorsk Iron Steel Works (-0,64 Prozent auf 52,13 RUB) und LSR (-0,44 Prozent auf 674,40 RUB).

Die meistgehandelten RTS-Aktien

Das größte Handelsvolumen im RTS kann derzeit die VTB Bank-Aktie aufweisen. 18 633 620 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Yandex-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 6,379 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im RTS den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der RTS-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Gazprom PJSC-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,81 zu Buche schlagen. Mit 49,45 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gazprom PJSC-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at