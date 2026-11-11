Freundlicher Handel: SDAX freundlich

Der SDAX befindet sich am dritten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch bewegt sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,57 Prozent fester bei 18 143,05 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,037 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,330 Prozent auf 18 099,99 Punkte an der Kurstafel, nach 18 040,42 Punkten am Vortag.

Bei 18 206,08 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 032,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 18 098,20 Punkten. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 18 571,14 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 15 946,82 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,54 Prozent zu. Bei 19 325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 9,73 Prozent auf 109,40 EUR), TeamViewer (+ 4,61 Prozent auf 5,04 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,96 Prozent auf 74,90 EUR), Medios (+ 3,45 Prozent auf 11,38 EUR) und GFT SE (+ 2,73 Prozent auf 28,20 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Vincorion (-5,74 Prozent auf 17,15 EUR), Vossloh (-2,89 Prozent auf 49,72 EUR), pbb (-2,89 Prozent auf 3,03 EUR), PATRIZIA SE (-2,76 Prozent auf 6,35 EUR) und Hypoport SE (-2,38 Prozent auf 92,35 EUR) unter Druck.

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 479 812 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,160 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,54 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.at