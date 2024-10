Freundlicher Handel: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen

Letztendlich wagten sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,29 Prozent fester bei 12 122,09 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,445 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,210 Prozent höher bei 12 112,07 Punkten, nach 12 086,66 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 12 159,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 055,56 Punkten lag.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang ein Minus von 0,443 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 02.09.2024, einen Stand von 12 451,48 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 02.07.2024, mit 12 011,02 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2023, bewegte sich der SMI bei 10 863,65 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,52 Prozent. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 12 483,57 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Richemont (+ 2,06 Prozent auf 133,50 CHF), Sonova (+ 1,83 Prozent auf 306,60 CHF), UBS (+ 1,39) Prozent auf 26,31 CHF), Logitech (+ 0,93 Prozent auf 73,56 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,73 Prozent auf 49,35 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Givaudan (-0,83 Prozent auf 4 550,00 CHF), Swiss Re (-0,82 Prozent auf 114,40 CHF), Swisscom (-0,72 Prozent auf 551,50 CHF), Lonza (-0,71 Prozent auf 531,40 CHF) und Swiss Life (-0,68 Prozent auf 697,00 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 137 410 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 233,428 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,46 Prozent gelockt.

