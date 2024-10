Freundlicher Handel: So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags

Am Dienstag erhöht sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 0,42 Prozent auf 8 271,65 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,617 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 8 236,95 Punkten, nach 8 236,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 226,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 291,10 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 376,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 166,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 608,08 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,12 Prozent zu. Bei 8 474,41 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 3,83 Prozent auf 3,99 GBP), WPP 2012 (+ 2,88 Prozent auf 7,85 GBP), Fresnillo (+ 2,45 Prozent auf 6,27 GBP), Melrose Industries (+ 1,78 Prozent auf 4,64 GBP) und Severn Trent (+ 1,63 Prozent auf 26,85 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen 3i (-2,45 Prozent auf 32,24 GBP), JD Sports Fashion (-1,62 Prozent auf 1,52 GBP), Intermediate Capital Group (-1,62 Prozent auf 21,92 GBP), Frasers Group (-1,56 Prozent auf 8,21 GBP) und International Consolidated Airlines (-1,37 Prozent auf 2,03 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 42 292 276 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 217,153 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die M&G-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at