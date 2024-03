Freundlicher Handel: SPI beendet den Handel in der Gewinnzone

Der SPI performte am Mittwoch positiv.

Schlussendlich ging es im SPI im SIX-Handel um 0,73 Prozent nach oben auf 15 003,63 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,951 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,027 Prozent auf 14 898,49 Punkte an der Kurstafel, nach 14 894,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 003,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 898,49 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,545 Prozent aufwärts. Der SPI lag noch vor einem Monat, am 06.02.2024, bei 14 694,64 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, bei 14 374,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, wurde der SPI auf 14 366,97 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,98 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 15 005,61 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell ObsEva (+ 87,50 Prozent auf 0,03 CHF), Implenia (+ 5,67 Prozent auf 32,60 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,26 Prozent auf 1,60 CHF), Bellevue (+ 4,47 Prozent auf 22,20 CHF) und Logitech (+ 3,74 Prozent auf 78,24 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen HOCHDORF (-10,53 Prozent auf 11,90 CHF), CI Com SA (-7,41 Prozent auf 1,25 CHF), Kinarus (-7,41 Prozent auf 0,01 CHF), Molecular Partners (-4,42 Prozent auf 3,46 CHF) und SHL Telemedicine (-3,74 Prozent auf 5,15 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 763 996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 250,762 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,92 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at