Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus

Schlussendlich schloss der SPI den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,06 Prozent) bei 16 016,88 Punkten ab. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,120 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,044 Prozent auf 16 000,00 Punkte an der Kurstafel, nach 16 007,00 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 16 024,85 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 978,03 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,139 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 16 038,17 Punkten. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, bei 15 199,60 Punkten. Der SPI lag vor einem Jahr, am 19.06.2023, bei 14 881,45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,93 Prozent aufwärts. Bei 16 309,66 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Molecular Partners (+ 17,84 Prozent auf 8,39 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,83 Prozent auf 4,90 CHF), PolyPeptide (+ 5,26 Prozent auf 31,00 CHF), Relief Therapeutics (+ 4,46 Prozent auf 1,17 CHF) und Pierer Mobility (ex KTM Industries) (+ 4,28 Prozent auf 28,05 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Edisun Power Europe (-10,17 Prozent auf 79,50 CHF), Evolva (-7,14 Prozent auf 0,91 CHF), HOCHDORF (-6,04 Prozent auf 6,84 CHF), Addex Therapeutics (-4,62 Prozent auf 0,06 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-4,44 Prozent auf 25,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 84 687 546 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 257,545 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,54 erwartet. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

