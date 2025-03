SIX-Handel SPI letztendlich mit Abgaben

Am Dienstag tendierte der SPI via SIX zum Handelsschluss 1,93 Prozent schwächer bei 16 811,97 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,294 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,058 Prozent auf 17 152,87 Punkte an der Kurstafel, nach 17 142,95 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 16 788,23 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 17 156,66 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Der SPI verzeichnete vor einem Monat, am 11.02.2025, den Wert von 16 852,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 594,09 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2024, bewegte sich der SPI bei 15 245,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 8,34 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 17 386,61 Punkten. Bei 15 453,24 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Sensirion (+ 20,60 Prozent auf 68,50 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,86 Prozent auf 2,35 CHF), u-blox (+ 3,99 Prozent auf 75,60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 2,98 Prozent auf 34,60 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,96 Prozent auf 19,46 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil GAM (-18,64 Prozent auf 0,09 CHF), PolyPeptide (-18,57 Prozent auf 15,96 CHF), Komax (-13,67 Prozent auf 108,60 CHF), BKW (-8,59 Prozent auf 148,00 CHF) und Huber + Suhner (-6,03 Prozent auf 73,20 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 4 484 853 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 269,253 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BB Biotech-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at