Freundlicher Handel: SPI liegt mittags im Plus

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,37 Prozent auf 15 898,25 Punkte an der SPI-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,945 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,196 Prozent stärker bei 15 870,55 Punkten in den Freitagshandel, nach 15 839,44 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 15 870,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 922,08 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,136 Prozent. Der SPI notierte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, bei 15 066,69 Punkten. Der SPI erreichte am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, den Wert von 14 857,71 Punkten. Der SPI lag am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 14 788,51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,12 Prozent nach oben. Bei 16 048,92 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Lalique (+ 29,80 Prozent auf 39,20 CHF), CI Com SA (+ 9,65 Prozent auf 1,25 CHF), SHL Telemedicine (+ 5,83 Prozent auf 5,08 CHF), ASMALLWORLD (+ 3,77 Prozent auf 1,65 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 2,99 Prozent auf 10,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Curatis (-9,52 Prozent auf 6,56 CHF), GAM (-7,55 Prozent auf 0,26 CHF), Spexis (-6,83 Prozent auf 0,06 CHF), Meyer Burger (-6,14 Prozent auf 0,01 CHF) und Kudelski (-4,50 Prozent auf 1,38 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 97 226 230 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,803 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index verzeichnet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at