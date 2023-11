Freundlicher Handel: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,96 Prozent fester bei 13 747,16 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,798 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,479 Prozent auf 13 681,41 Punkte an der Kurstafel, nach 13 616,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 13 789,47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 647,58 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 1,34 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der SPI einen Stand von 14 368,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2023, den Wert von 14 927,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.11.2022, verzeichnete der SPI einen Wert von 13 745,12 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2023 ein Minus von 2,12 Prozent zu Buche. Bei 15 314,62 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Orascom Development (+ 6,00 Prozent auf 5,30 CHF), Montana Aerospace (+ 5,31 Prozent auf 11,50 CHF), Barry Callebaut (+ 4,87 Prozent auf 1 442,00 CHF), Lalique (+ 4,29 Prozent auf 34,00 CHF) und Talenthouse (+ 4,17 Prozent auf 0,01 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Spexis (-14,79 Prozent auf 0,17 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,78 Prozent auf 13,50 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-4,75 Prozent auf 10,82 CHF), Klingelnberg (-4,64 Prozent auf 15,40 CHF) und SHL Telemedicine (-4,40 Prozent auf 7,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12 737 036 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 263,256 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die Achiko-Aktie weist mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,87 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

