Freundlicher Handel: SPI zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Der SPI gewinnt im SIX-Handel um 09:12 Uhr 0,05 Prozent auf 15 977,53 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,112 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,095 Prozent tiefer bei 15 954,62 Punkten in den Montagshandel, nach 15 969,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 15 954,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 977,53 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 24.05.2024, bei 15 936,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der SPI mit 15 307,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 14 753,71 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 9,66 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 309,66 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 28,57 Prozent auf 9,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,97 Prozent auf 0,07 CHF), Spexis (+ 7,00 Prozent auf 0,04 CHF), Klingelnberg (+ 4,12 Prozent auf 17,70 CHF) und Ascom (+ 2,60 Prozent auf 7,89 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Molecular Partners (-10,56 Prozent auf 8,05 CHF), Evolva (-4,95 Prozent auf 0,92 CHF), ASMALLWORLD (-3,87 Prozent auf 1,49 CHF), GAM (-2,13 Prozent auf 0,23 CHF) und Kudelski (-2,11 Prozent auf 1,39 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI ist die Meyer Burger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 450 028 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 251,896 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Adecco SA-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,69 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

