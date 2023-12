Freundlicher Handel: STOXX 50-Anleger greifen zu

Das macht das Börsenbarometer in Europa aktuell.

Um 12:10 Uhr geht es im STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,48 Prozent aufwärts auf 4 048,64 Punkte. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,054 Prozent höher bei 4 031,37 Punkten, nach 4 029,21 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 055,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 4 031,37 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der STOXX 50 bereits um 0,971 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.11.2023, lag der STOXX 50 noch bei 3 884,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 959,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 756,97 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 9,85 Prozent nach oben. Bei 4 089,95 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 3 658,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 1,82 Prozent auf 114,90 CHF), Diageo (+ 1,34 Prozent auf 27,99 GBP), BP (+ 1,25 Prozent auf 4,66 GBP), UBS (+ 0,94 Prozent auf 24,80 CHF) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,83 Prozent auf 45,68 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Bayer (-0,74 Prozent auf 31,60 EUR), Deutsche Telekom (-0,62 Prozent auf 22,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,49 Prozent auf 389,40 EUR), Zurich Insurance (-0,44 Prozent auf 448,20 CHF) und National Grid (-0,42 Prozent auf 10,62 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 311 108 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 405,926 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die BAT-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at