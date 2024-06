Freundlicher Handel: STOXX 50 zeigt sich zum Start fester

Um 09:12 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,72 Prozent höher bei 4 520,94 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,345 Prozent höher bei 4 504,03 Punkten in den Handel, nach 4 488,56 Punkten am Vortag.

Bei 4 527,30 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4 504,03 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.05.2024, bei 4 378,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Stand von 4 302,61 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, einen Stand von 3 998,51 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,48 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit National Grid (+ 1,84 Prozent auf 8,99 GBP), RELX (+ 1,61 Prozent auf 34,71 GBP), Siemens (+ 1,51) Prozent auf 178,92 EUR), SAP SE (+ 1,42 Prozent auf 168,32 EUR) und UniCredit (+ 1,37 Prozent auf 36,77 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen GSK (-9,03 Prozent auf 16,07 GBP), Sanofi (-1,49 Prozent auf 88,42 EUR), Novartis (-0,02 Prozent auf 93,15 CHF), Rio Tinto (+ 0,20 Prozent auf 54,87 GBP) und Glencore (+ 0,22 Prozent auf 4,82 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die National Grid-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 793 819 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 548,674 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BAT-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,88 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at