NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für GSK von 2355 auf 2290 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Angesichts der Tatsache, dass die Aktie des Pharmakonzerns immer noch rund 15 Prozent unter dem Tiefstand vom August 2022 liege, sehe er weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Justin Smith in einer am Freitag vorliegenden Studie. /edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 11:18 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2025 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.