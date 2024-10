Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsende im Aufwind

So performte der TecDAX am Dienstag schlussendlich.

Der TecDAX schloss nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 3 391,23 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 569,244 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,198 Prozent tiefer bei 3 383,49 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 390,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Dienstag bei 3 419,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 381,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bei 3 264,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 321,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, einen Stand von 2 843,38 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 2,00 Prozent aufwärts. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 5,18 Prozent auf 56,90 EUR), HENSOLDT (+ 3,48 Prozent auf 32,08 EUR), EVOTEC SE (+ 2,95 Prozent auf 5,94 EUR), SAP SE (+ 2,14 Prozent auf 215,25 EUR) und Nordex (+ 1,79 Prozent auf 13,63 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Bechtle (-6,02 Prozent auf 34,04 EUR), ATOSS Software (-2,51 Prozent auf 132,00 EUR), 1&1 (-2,40 Prozent auf 13,82 EUR), CANCOM SE (-1,71 Prozent auf 25,32 EUR) und Kontron (-1,58 Prozent auf 16,23 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 6 003 699 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 248,290 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,42 erwartet. Die CompuGroup Medical SE-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

