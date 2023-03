Friday Gold Rush - eine Strategie für den sicheren Hafen?

Die Ereignisse rund um unsere saisonalen Strategien überschlagen sich dieses Jahr. Diesmal zieht uns der Friday Gold Rush in den Bann. Der Jahresauftakt von Investui lief bisher sehr gut. Mit 30% in den ersten drei Monaten darf man sicherlich von einem beeindruckenden Ergebnis sprechen. Ein großer Anteil an diesem Ergebnis hat der Friday Gold Rush. Grund genug, ihn näher zu betrachten.

Gold als sicherer Hafen wieder gefragt

Die Pleite von Siliconvalley Bank und das Drama der CreditSuisse... Die Zusammenbrüche beider Banken sind sicherlich so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Allerdings bereiten beide den Anlegern große Sorge vor einer Finanzkrise, einem „Lehman 2.0“. Es darf nicht verwundern, dass Anleger gerade jetzt Gold kaufen, um sich zu schützen. Während Gold als Inflationsschutz im vergangenen Jahr in großen Teilen eine Enttäuschung war, scheint eine drohende Bankkrise dem Gold ein Comeback als Krisenwährung zu verschaffen. Gold ist aktuell als sicherer Hafen sehr gefragt. Goldpropheten sprechen von langfristig glänzenden Aussichten von mehr als 2500 USD. Die Pessimisten sehen den aktuellen Verlauf nur als kurzes Intermezzo bevor es eine Talfahrt gibt. Argumente glauben alle zu haben. Das Internet ist voll „Expertenmeinungen“.

Quelle: WH SelfInvest NanoTrader

Jedenfalls hat Gold mehr als 200 Punkte Wertzuwachs seit Anfang März in kurzer Zeit erreicht und knüpft an Hochstände an, die wir seit April 2022 nicht mehr gesehen haben.

Warum funktioniert der Friday Gold Rush?

Der Goldpreis hat einen dynamischen Anstieg hinter sich. Und jetzt? Wem folgen wir denn jetzt? Den Bärenjägern oder den Bullenreitern? Im Folgenden gehen wir auf eine interessante Trading-Strategie ein, mit der Trader bzw. Investoren strategisch Gold handeln. Dabei spielen aktuelle Preise oder zukünftige Prognosen keine Rolle. Sie wird unabhängig von der allgemeinen Marktsituation gehandelt. Es handelt sich um die Strategie Friday Gold Rush.

Diese unter anderem vom Portfoliomanager André Stagge verwendete Strategie zeichnet sich durch ihre Einfachheit aus: Gold kaufen jeden Donnerstagabend und Position 24 Stunden behalten. Am Freitagabend wird die Position verkauft. Die Strategie verwendet kein Gewinnziel, aber einen fixen Zeitstopp.

Und warum funktioniert das jetzt? Gold dient zwei Zwecken. Gold wird in der #Schmuckindustrie verarbeitet. Unternehmen dieser Industrie lagern nicht viel Rohmaterial. Sie kaufen ihr Rohmaterial Gold am Freitag für die Lieferung am Wochenende oder Montagmorgen. Ihre Produktionseinheiten haben genügend Gold, um während der Woche zu arbeiten, wodurch teure Wochenendarbeiten vermieden werden. Und jetzt kommt wieder der „sichere Hafen" ins Spiel. Gold dient vielen Anlegern als „sicherer Hafen". Es ist eine „Versicherung" gegen einen Crash oder andere schwer zu kalkulierende Risiken über das Wochenende. Diese Investoren kaufen auch Gold, um es über das Wochenende zu halten.

Beide Faktoren tragen dazu bei, dass freitags unterschiedliche Parteien dazu neigen, Gold zu kaufen. Gold am Freitag zu kaufen ist daher statistisch interessant.

Akademische Studien und Besprechungen belegen dies. Ökonomen zeigen in ihren Studien, dass der Goldpreis zum Freitag einen klaren Effekt zeigt. Ein Zitat: „Der Freitag zeigt positive und signifikant höhere Renditen [für Gold], ...“

Alle Informationen zum Friday Gold Rush finden Sie hier

Die Position wird am Donnerstagabend zum Marktpreis gekauft. Die Position wird am Freitagabend zum Marktpreis verkauft.

Investui vertraut dem Friday Gold Rush.

Von der ersten Minute des Services nutzt Investui genau diesen Effekt und die Friday Gold Rush Strategie in seinem Portfolio. Neben S&P500, Dax, GBP/USD handelt Investui also auch kurzfristige diese Goldposition. Investui setzt auf die interne Diversifikation bei der das Gold als Rohstoff und Metall nicht fehlen darf.

Wenn wir in einer idealisierten Welt leben würden, dann würden wir uns den Verlauf so vorstellen, wie er sich in den vergangenen drei Transaktionen unseres echten Musterdepots gezeigt hat.

Derartige bilderbuchmäßige Verläufe sind nicht die Regel und kein Versprechen auf zukünftige Ergebnisse. Die Verläufe spiegeln jedoch beindruckend den Effekt innerhalb der aktuellen Marktphase wider.

Quelle: Investui – Musterdepots

Wie stellt sich Investui mit Gold zum Markt?

Interessant ist auch der Vergleich zwischen der Anwendung der Friday Gold Rush Strategie und dem Kauf und Halten von Gold. Die Friday Gold Rush Strategie übertrifft deutlich die Buy and Hold Strategie, insbesondere in einem schwachen Goldmarkt. Hier eine historische Gegenüberstellung von André Stagge.

Auch Investui hat eine Gegenüberstellung des Produktes und Portfolios zu Gold angefertigt. Dieser Chart vergleicht die Performance von Investui gegenüber Gold über den Zeitraum 2015-2022. Investui schneidet um ein Vielfaches besser ab als das Buy&Hold Ergebnis im Gold.

Quelle: Investui – Factsheet

Fazit: Auch die dritte von vier Investui-Strategien ist weder die eierlegende Wollmilchsau noch eine Golddruckmaschine. Sind wir uns aber einig, dass Gold als Beimischung in jedes Depot gehört? Die Friday Gold Rush Strategie war in der Vergangenheit eine Bereicherung des Investui Portfolios. Nicht immer gleich gut, aber häufig bis auf wenige Jahre gut bis sehr gut. Deshalb handeln wir auch vier Strategien und nicht nur eine. Investui ist ein diversifiziertes Portfolio mit Gold.





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.