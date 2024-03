Fridays for Future ruft zu Demonstrationen am 31. März auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bewegung Fridays for Future ruft zu Demonstrationen für mehr Klimaschutz am 31. März auf. Das sagte Sprecherin Annika Rittmann der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Aktivistin Luisa Neubauer betonte: "Die Klimakrise ist so gefährlich wie nie. Neue Studien zeigen: Europa ist der Kontinent, der sich am schnellsten aufheizt." Gleichzeitig sei Europa in keiner Weise angemessen auf die Folgen der Erhitzung vorbereitet, absehbar könnten Hunderttausende an Hitzewellen sterben.

Fridays for Future ruft damit nach eigenen Angaben gezielt im Vorfeld der Europawahlen zu Demonstrationen auf, die in Deutschland am 9. Juni stattfinden sollen. Neubauer erklärte: "Wir fordern eine Politik, die der dramatischen Lage gerecht wird, die Menschen vor der Klimakrise und dem Faschismus beschützt." Sie betonte: "Die letzten Jahre in Deutschland und Europa haben gezeigt: Gute Klimapolitik ist möglich und kann funktionieren."/hrz/DP/zb