Worlds Aktie
WKN DE: A1H6Q7 / ISIN: US98159J1016
|
20.11.2025 16:45:00
From price cuts to bidding wars, America’s home buyers are in two wildly different worlds
As home sales slowly recover, the Northeast and Midwest are seeing a bigger rebound than the South and the West, according to new data.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!