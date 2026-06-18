SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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18.06.2026 16:27:54
From Shortage To Glut: Crude Sinks To Key Technical Support As Hormuz Reopens
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