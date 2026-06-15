SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
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15.06.2026 12:00:08
Investor support for executive pay rises even as awards rocket
Shareholders tend to vote for high compensation as long as it is linked to performanceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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