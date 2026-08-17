Frontier Management präsentierte Quartalsergebnisse

Frontier Management lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,88 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -22,870 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Frontier Management im vergangenen Quartal 3,57 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Frontier Management 3,34 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at