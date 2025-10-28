Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC Aktie
WKN DE: A14S7X / ISIN: US34960P1012
28.10.2025 01:55:01
FTAI Aviation Ltd. Q3 Income Rises
(RTTNews) - FTAI Aviation Ltd. (FTAI) released a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $114.01 million, or $1.10 per share. This compares with $78.15 million, or $0.76 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 43.2% to $667.06 million from $465.79 million last year.
FTAI Aviation Ltd. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $114.01 Mln. vs. $78.15 Mln. last year. -EPS: $1.10 vs. $0.76 last year. -Revenue: $667.06 Mln vs. $465.79 Mln last year.
