FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Plus

Das macht das Börsenbarometer in London am Morgen.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,30 Prozent stärker bei 8 235,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,495 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 210,25 Punkte an der Kurstafel, nach 8 210,25 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 210,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 8 244,41 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, bei 8 252,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8 414,99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 524,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 6,65 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 2,39 Prozent auf 3,86 GBP), Rentokil Initial (+ 1,28 Prozent auf 4,75 GBP), J Sainsbury (+ 1,26 Prozent auf 2,73 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,20 Prozent auf 1,22 GBP) und Melrose Industries (+ 1,09 Prozent auf 4,92 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Flutter Entertainment (-3,92 Prozent auf 141,10 GBP), Marks Spencer (-1,61 Prozent auf 3,18 GBP), Antofagasta (-0,98 Prozent auf 18,61 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-0,58 Prozent auf 76,70 GBP) und Rio Tinto (-0,52 Prozent auf 49,17 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 2 811 217 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 230,600 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,04 erwartet. HSBC lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,26 Prozent.

Redaktion finanzen.at