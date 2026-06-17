FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich im Plus

Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 10 508,61 Punkten ab. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,985 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10 494,40 Punkte an der Kurstafel, nach 10 494,21 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 468,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 10 508,61 Einheiten.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,356 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, einen Wert von 10 195,37 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 403,60 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 17.06.2025, mit 8 834,03 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,60 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Barclays (+ 3,40 Prozent auf 5,04 GBP), Weir Group (+ 2,71 Prozent auf 25,02 GBP), Barratt Developments (+ 2,67 Prozent auf 2,62 GBP), Standard Chartered (+ 2,00 Prozent auf 20,37 GBP) und HSBC (+ 1,94 Prozent auf 14,37 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Entain (-4,64 Prozent auf 5,67 GBP), Halma (-3,63 Prozent auf 38,74 GBP), Marks Spencer (-3,39 Prozent auf 3,60 GBP), J Sainsbury (-2,62 Prozent auf 3,01 GBP) und Burberry (-2,59 Prozent auf 11,28 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 97 578 186 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,898 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,74 erwartet. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at