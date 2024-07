FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Airtel Africa Aktionären eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Papier Airtel Africa am 03.07.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0,05 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Airtel Africa-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 25,00 Prozent vergrößert. Alles in allem schüttet Airtel Africa 168,74 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vorjahresvergleich um 4,13 Prozent an.

Ausschüttungsrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung ging die Airtel Africa-Aktie via London bei einem Wert von 1,19 GBP aus dem Geschäft. Der Dividendenabschlag auf den Airtel Africa-Titel erfolgt am 04.07.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Der Dividendenabschlag kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Dividendenausschüttung an die Airtel Africa-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Airtel Africa-Wertpapiers 4,49 Prozent. Die Dividendenrendite zog damit im Vorjahresvergleich an, denn damals betrug sie noch 4,16 Prozent.

Kursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Airtel Africa-Kurs via London 10,03 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 426,93 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Airtel Africa

Für 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 0,06 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,32 Prozent zurückgehen.

Kerndaten der Airtel Africa-Aktie

Airtel Africa ist ein FTSE 100-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 5,568 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Airtel Africa weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. 2024 setzte Airtel Africa 3,963 Mrd. USD um und erzielte ein EPS von -0,04 USD.

Redaktion finanzen.at