FTSE 100-Papier BT Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BT Group von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren BT Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde das BT Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das BT Group-Papier bei 1,59 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die BT Group-Aktie investierten, hätten nun 6 279,435 Anteile im Besitz. Die gehaltenen BT Group-Aktien wären am 11.09.2024 8 957,61 GBP wert, da der Schlussstand 1,43 GBP betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 10,42 Prozent eingebüßt.

Alle BT Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at