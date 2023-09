FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BT Group nach einer Konferenz und einem Auftritt des Managements für das Konsumentengeschäft auf "Hold" mit einem Kursziel von 145 Pence belassen. Trotz der Befürchtungen um das Eigenkapital sei das Konsumentengeschäft immer die kleinste seiner Sorgen gewesen, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei dürfte es auch bleiben. Der neue Konzernchef dürfte sich daher auf dringendere Projekte abseits der Sparte konzentrieren, wie etwa das Geschäft mit Firmenkunden und den Personalabbau./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 06:48 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.