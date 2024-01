FTSE 100-Papier D S Smith-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in D S Smith von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die D S Smith-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem D S Smith-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,04 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die D S Smith-Aktie investiert hat, hat nun 247,709 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 742,38 GBP, da sich der Wert einer D S Smith-Aktie am 05.01.2024 auf 3,00 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 25,76 Prozent.

D S Smith erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at