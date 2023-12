FTSE 100-Papier Dechra Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dechra Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Dechra Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 22.12.2020 wurde die Dechra Pharmaceuticals-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 34,26 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,189 Dechra Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Dechra Pharmaceuticals-Papiers auf 38,42 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 121,42 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 12,14 Prozent angezogen.

Alle Dechra Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

