FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Hikma Pharmaceuticals von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Hikma Pharmaceuticals eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Hikma Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 26,44 GBP. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Hikma Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 378,215 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 015,89 GBP, da sich der Wert eines Hikma Pharmaceuticals-Anteils am 23.07.2024 auf 18,55 GBP belief. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 7 015,89 GBP entspricht einer negativen Performance von 29,84 Prozent.

Der Hikma Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 4,16 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at