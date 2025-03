LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich schwächer

Am Mittwoch halten sich die Anleger in London zurück.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,15 Prozent tiefer bei 8 692,09 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,662 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 705,23 Punkten in den Handel, nach 8 705,23 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 707,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 662,56 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,692 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 19.02.2025, den Stand von 8 712,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 105,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.03.2024, lag der FTSE 100 noch bei 7 738,30 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 5,23 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 8 908,82 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 8 160,60 Punkten.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit M&G (+ 3,17 Prozent auf 2,28 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,38 Prozent auf 20,86 GBP), Pershing Square (+ 1,38 Prozent auf 37,21 GBP), Melrose Industries (+ 1,28 Prozent auf 5,37 GBP) und Informa (+ 0,97 Prozent auf 7,77 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Compass Group (-2,95 Prozent auf 25,48 GBP), J Sainsbury (-1,95 Prozent auf 2,32 GBP), Fresnillo (-1,83 Prozent auf 9,37 GBP), Tesco (-1,69 Prozent auf 3,21 GBP) und Frasers Group (-1,61 Prozent auf 6,43 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 17 577 747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 219,639 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

2025 hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,43 Prozent bei der B&M European Value Retail SA Reg-Aktie an.

