FTSE 100-Papier ITV-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen ITV-Investment verdient

Die ITV-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 0,62 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das ITV-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16 056,519 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 846,50 GBP, da sich der Wert eines ITV-Anteils am 11.08.2023 auf 0,74 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,46 Prozent.

Der Marktwert von ITV betrug jüngst 2,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at